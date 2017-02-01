Волонтери назвали ім'я росіянина, який керував групою "спецназу Новоросії" (фото)

Його вдалося ідентифікувати волонтерам Informnapalm.

Він воював у Чеченській республіці в 1995, 2000-2003 і 2005 роках. Терміни його "відряджень" становили від 3 до 6 місяців. У 2005-2008 роках проходив військову службу в 24-ої ОБрСпН ГРУ ГШ РФ (в/ч 55433) на посаді командира відділення розвідки (старший сержант). Військовослужбовець спецназу ГРУ ГШ РФ, наразі звільнений.

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"Ольхон" особисто знайомий з "Вагнером" — колишнім російським офіцером, який створив найбільшу приватну військову компанію Росії, якій приписують знищення цілої низки польових командирів "ДНР" і "ЛНР" — зокрема, Олексія Мозкового і Павла Дрьомова.

Рік тому в інтернеті було опубліковано відео, в якому "Ольхон" забиває до смерті жителя селища Комунар Донецької області Олексія Фрумкіна, зниклого в кінці 2014 року.

Наразі встановлено, що підрозділи типу "Ольхон", "Троя" й тому подібні створювалися для маскування і легендування дій структур ГРУ ГШ РФ на Донбасі.

Зазначається, що "Ольхон" вже залишив окуповану територію Донбасу і зайнявся бізнесом у Москві, він продовжує залишатися медійної фігурою і зустрічатися з одіозним пропагандистом Гремом Філліпсом, який часто знімає з ним відеоінтерв'ю.