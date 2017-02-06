В ОБСЄ назвали причини загострення конфлікту на Донбасі

В СММ ОБСЄ вважають, що основною причиною ескалації конфлікту в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт є те, що війська обох сторін стоять дуже близько один до одного. Про це заявив заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг, пише УП.

«Головна причина ескалації – це те, що війська обох сторін стоять дуже близько один до одного на цій ділянці, де починаючи з минулої неділі фіксуються спалахи», - сказав він.

Крім того, за його словами, ще одним фактором, який спровокував загострення ситуації – це наявність важкого озброєння. При цьому, Хуг сказав, що Мінську угоди порушують обидві сторони.

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«Ще одна причина – це те, що важке озброєння досі перебуває по обидва боки лінії зіткнення в порушення Мінських угод, хоча має бути відведено набагато далі. Як ви можете побачити з наших звітів, обидві сторони порушують Мінські угоди і регулярно порушують режим припинення вогню», - заявив Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що загострення ситуації на Донбасі біля Авдіївки не було спонтанним

«Ця ескалація виникла не спонтанно. Десь певні особи свідомо вирішили почати. Перед тим, як це все повністю вийде з-під контролю, перед тим, як буде залучено ще більше людей, як ще більше життів буде втрачено, ще більше будинків буде зруйновано, перед тим, як почнеться справжня гуманітарна та екологічна катастрофа, ці особи мають повністю змінити курс», – сказав Хуг.