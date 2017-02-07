У МінТОТ не бачать необхідності зараз вводити воєнний стан в Україні (відео)
08:56, 07 лютого 2017Війна
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Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука поки не бачить необхідності введення воєнного стану.
REUTERS
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.
"Я не бачу необхідності введення воєнного стану", - сказав він.
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Тука вважає, що у періоди, коли державі загрожує небезпека, доцільно розглядати не ймовірність введення воєнного стану, а надавати виконавчому органу влади можливість брати під контроль стратегічно важливі об'єкти.
Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що поки що не розглядається введення воєнного стану на сході України через ситуацію в Авдіївці.
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