Ліквідація "Гіві": експерт спрогнозував, хто буде наступним
Ватажок бойовиків Олександр Ходаковський може стати наступним ліквідованим після Михайла Толстих "Гіві".
Про це заявив експерт міжнародного аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик у своєму Twitter.
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"Після вбивства "Гіві" Ходаковський залишився останнім військовим командувачем "ДНР". Він закликав Кремль вбити його без ризику для оточення рік тому", - написав він.
After #Givi was assassinated Khodakovsky is the last #DNR military commander. He called the Kremlin to kill him gently already a year ago. https://t.co/6JfIZmIUzL— Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) February 8, 2017
Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".
Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".