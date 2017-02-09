Ліквідація "Гіві": експерт спрогнозував, хто буде наступним

Про це заявив експерт міжнародного аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик у своєму Twitter.

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"Після вбивства "Гіві" Ходаковський залишився останнім військовим командувачем "ДНР". Він закликав Кремль вбити його без ризику для оточення рік тому", - написав він.

After #Givi was assassinated Khodakovsky is the last #DNR military commander. He called the Kremlin to kill him gently already a year ago. https://t.co/6JfIZmIUzL — Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) February 8, 2017

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".