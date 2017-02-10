"ЗСУ готові дати відсіч": у Міноборони розповіли про ситуацію в Авдіївці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повіомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Ситуація в Авдіївці непроста. Разом з тим, вона повністю контрольована з боку ЗСУ та місцевої влади. Військовослужбовці перебувають на своїх позиціях і готові дати відсіч ворогу у разі початку будь-яких наступальних дій. Хочу також зазначити, що будь-яка загроза наступу існує не лише в Авдіївці. Вона може фіксуватися на всій лінії зіткнення в районі проведення АТО. Наше завдання – посилити нашу оборону, спостережні пости і бути в готовності дати ворогу відсіч", - наголосив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі зафіксовано 61 обстріл бойовиками позицій Збройних сил України, втрат серед бійців немає.