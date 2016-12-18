Не лише Крим та Донбас: євродепутат показав масштаби розгортання російських військ (інфографіка)

Так, російські війська тепер базуються у невизнаному Придністров'ї, анексованому Криму, на Донбасі, Абхазії та Південній Осетії.

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Інфографіку, у якій показано масштаби путінської агресії, опублікував на своїй сторінці у Twitter член Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський.

Найбільшу кількість військових Російська Федерація зосередила в окупованому Криму - 28 тисяч. Також Саріуш-Вольський показав чисельність військ РФ на Донбасі - 8 тисяч.

Раніше заступник міністра оборони України Ігор Долгов заявляв, що біля українського кордону Російська Федерація зосередила 55 тисяч військових.

Крім того, в Міноборони РФ заявляли, що біля кордонів України в 2016 році були сформовані дві мотострілкові дивізії з підрозділами в Білгородській, Воронезькій та Смоленській областях.