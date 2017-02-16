На Донбасі безробітних працівників вугледобування набирають до підрозділів бойовиків - розвідка

Людей, які лишилися без роботи на окупованому Донбасі, набирають до бандформувань. Про це Головне управління розвідки Міноборони повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Російське окупаційне командування, скориставшись режимом припинення вогню (з 9 лютого), нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ шляхом збільшення їх чисельності за рахунок призову робітників підприємств вугледобувного комплексу, які залишилися без робочих місць внаслідок припинення поставок вугілля залізницею", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважують, що особливо інтенсивно агітаційну кампанію з вербування місцевого населення для проходження військової служби за різними військовими спеціальностями розгорнуто у містах Довжанськ, Ровеньки, Луганськ, Алчевськ та Кадіївка.

"Відсутність робочих місць та потреба утримувати свої родини спонукає безробітних вступати до російських терористичних військ, що вже дозволило суттєво підвищити рівень укомплектованості окремих підрозділів 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ", - інформують у ГУР Міноборони.