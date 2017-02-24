Окупанти обстрілюють позиції українських військових неподалік Авдіївки – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник прес-центру АТО Леонід Матюхін.

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«Окупанти ведуть вогонь по наших позиціях неподалік Авдіївки. Втім, в місті є і світло, і вода. По житлових кварталах влучень немає, сподіваюсь, що і не буде. Стріляють і з танків, і з САУ. На цю хвилину прильотів десятки. Обстріли продовжуються», - повідомив він.

Як повідомляє ТСН, пошкоджено будинки мирних жителів. Унаслідок попереднього обстрілу Авдіївка, кілька районів Донецька та Ясинуватої зосталися без води, бо під вогонь потрапила фільтрувальна станція. Її роботу зупинили, а персонал евакуювали. Екологічного лиха не сталося тільки тому, що перебитий хлоропровід фактично порожній. "Невелика кількість хлору в газоподібній формі, яка знаходилась в цей час в трубопроводі, потрапила в повітря", - пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Геогрій Тука.

В саму станцію влучили вісім снарядів, які пошкодили фільтри, резервуари з чистою водою та виробничі будівлі. Хлоропровід уже полагодили, хлор випарувався без шкоди для довкілля. В Авдіївці місцевий водоканал подає воду в аварійному режимі з резервних потужностей. Проблемними є верхні вулиці старого міста, бо туди тиск може не доносити воду взагалі. Тож у суботу на цю територію планують відправити цистерни з водою.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18.00 сьогоднішнього дня контрольовані Росією бойовики здійснили 47 обстрілів позицій українських Збройних сил на Донбасі, п'ятеро військових отримали поранення.