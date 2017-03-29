Експерт пояснив, як Росія намагається легалізувати "ДНР" та "ЛНР"

Військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук пояснив, чому Кремль може замінити ватажків бойовиків "ДНР" та "ЛНР", передає "Апостроф".

Він зазначив, що розмови про можливу зміну "керівництва" "ДНР" та "ЛНР" дійсно ведуться на різних рівнях.

Читайте такожЗМІ дізналися, як "ДНР" та "ЛНР" готуються до приєднання до Росії

"І те, як люто ватажки "ДНР" та "ЛНР" це спростовують, свідчить про майбутні перспективи, й для них ця тема глибоко не байдужа. Реально в різних контекстах це розглядається. Починаючи від того, що Кремль вже втомили масштаби розкрадання допомоги, яка надходить з РФ. Але більш прийнятна версія, як на мене, про те, що РФ потроху намагається легалізувати "ДНР" та "ЛНР", — вважає Тимчук.

"Думаю, що вони підуть далі, за придністровським та абхазьким сценаріями. І в цьому плані зміна керівництва необхідна, насамперед для того, щоб будувати якісь квазідержавні утворення", — резюмує військовий експерт.

Раніше Тимчук повідомив, що на окупованій території Луганської області ватажки "ЛНР" почали конфіденційне обговорення зміни "керівництва республіки". Це - перший крок до визнання Росією "республіки" з перспективою подальшого входження до складу РФ.