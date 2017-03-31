Бойовики в окупованій Макіївці 28 місяців утримують українських солдатів - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що бойовики у тимчасово окупованій Макіївці утримують українських заручників в нелюдських умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Національної ради реформ сьогодні в Києві.

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«Без скоєння жодного злочину 28 місяців у нелюдських умовах в Макіївці знаходяться українські солдати, без будь-якого пояснення чому нам не повертають заручників», - заявив Порошенко.

«Звичайно, дуже добре концентруватися на тому, щоб витягати, в тому числі з російських в’язниць символи українського опору, але ми не маємо права забувати людей, які безневинно, без пред’явлення будь-якого звинувачення, без скоєння будь-якого порушення, навіть не злочину - 28 місяців вони там знаходяться», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила про збільшення кількості заручників на окупованих територіях до 120 осіб.