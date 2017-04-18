На Яворівському полігоні почалися навчання українських військових з охорони важливих персон

У Львівській області на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) сьогодні, 18 квітня, розпочалися навчання військовослужбовців Західного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних сил України по тактиці охорони важливих персон під керівництвом інструкторів з Литви. Про це УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру (Львів) Міноборони Олександр Поронюк.

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Він розповів, що навчання триватимуть місяць, і вже найближчим часом до литовських інструкторів, які пройшли підготовку за стандартами НАТО, приєднаються інструктори з Канади.

В рамках навчання відпрацьовуватимуться заходи реагування в конфліктних та нестандартних ситуаціях, вдосконалення вогневої та спецпідготовки. Отримані навички дозволять українським військовим забезпечувати на рівні міжнародних вимог охорону вищих військових чинів, командирів, представників військових місій, які прибувають у зони конфліктів в т. ч. зону проведення АТО.

Як зазначив під час старту навчань інструктор Військової поліції зі складу Збройних сил Литви майор Рамунас Янкаускас, курс навчання містить спеціальні дисципліни, які згодом дозволять українським правоохоронцям на високому професійному рівні здійснювати свої посадові обов'язки.

«Протягом місяця ми будемо розглядати питання тактичних дій під час охорони важливих осіб і персон. Колись нас цьому вчили міжнародні партнери з НАТО, а тепер ми передаємо набуті знання і досвід українським військовослужбовцям», - цитує прес-служба слова Янкаускаса.