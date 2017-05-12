Військовий ЗСУ, відео допиту якого розповсюдили в Інтернеті, самовільно покинув місце служби – штаб

Військовослужбовець Збройних сил України, відео допиту якого оприлюднено в Інтернеті, у березні самовільно залишив місце служби. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«11 травня в мережі Інтернет було розміщено відеоматеріал допиту невизначеними особами військовослужбовця ЗСУ сержанта військової служби за контрактом Гап’яка Т. Я.», - йдеться у повідомленні.

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У штабі наголосили, що, «за попередньою інформацією, було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року».

За даним фактом було проведено службове розслідування та поінформовано військову прокуратуру, військову службу правопорядку.

«Після ретельного вивчення інциденту, який стався наприкінці березня, та врахування всіх обставин військовослужбовця було позбавлено військового звання «сержант» згідно з дисциплінарним статутом Збройних сил України. Матеріали службового розслідування направлено до військової прокуратури для прийняття правового рішення за статтею 430 ККУ – «Добровільна здача в полон», - поінформували у штабі.