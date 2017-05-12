З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ

З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО, одного українського військовослужбовця поранено.

Про це повідомляє перс-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що на Приморському напрямку незаконні збройні формування зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем обстрілювали опорні пункти ЗСУ поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Чермалика. Окрім того, в районі Павлополя противник бив зі 120-мм мінометів, а неподалік Широкиного з артилерійських систем калібру 122 мм. Українських воїнів, які боронять Мар'їнку, ворог обстрілював з великокаліберних кулеметів. Там же вів вогонь ворожий снайпер. А Красногорівка потрапила під вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки та стрілецької зброї.

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За даними штабу, На Донецькому напрямку бойовики зранку били з протитанкового ракетного комплексу неподалік Зайцевого. На тій же ділянці фронту підрозділи російсько-терористичних військ з гранатометів відкривали вогонь в районі Новоселівки Другої, зі стрілецької зброї - поблизу Невельського. А українських захисників у Пісках обстріляли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, також гранатометів.

«На Луганському напрямку зафіксовано найменше обстрілів. Однак один з опорних пунктів сил АТО, який розташований біля Кримського, противник обстріляв з гранатометів, 82-мм мінометів та артилерії калібру 122 мм. А біля Новотошківського незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських воїнах з гранатометів. Там же бив снайпер противника», - додали в прес-центрі.