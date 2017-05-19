Палаючі будинки та паніка серед місцевих: з'явилось відео наслідків обстрілу бойовиками Бердянського та Широкиного

У мережі з’явилось відео наслідків обстрілу терористів населеного пункту Бердянське та селища Широкине. Відео опубліковано на YouTube каналі Військового телебачення України.

Терористи обстріляли житловий сектор на східній околиці Бердянського та Широкиного.

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Зазначається також, що провокацію бойовики здійснили з використанням зброї великого калібру, що заборонена Мінськими домовленостями. З мирних жителів ніхто не постраждав. Також наголошується, що ані позицій, ані українських військових у тому районі немає.

Як повідомляв УНІАН раніше, проросійські бойовики ввечері 18 травня обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

"В результаті попадання снарядів, повністю зруйновано два житлових будинки по вулиці Морській, ще кілька будівель отримали серйозні пошкодження. В результаті системних обстрілів з боку НЗФ по всій вулиці майже не залишилося жодного цілого присадибного будинку", - йдеться в повідомленні.