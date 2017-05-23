Сьогодні бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ

Контрольовані Росією бойовики від початку доби здійснили 20 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, в результаті чого одного українського військового поранено.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"Російсько-терористичні бандформування продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Всього з початку доби незаконні збройні формування понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи, зокрема, й озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями. Також проросійські НЗФ знову обстріляли житлові квартали Авдіївки", - наголосили у штабі.

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За даними прес-центру, близько 16.00 російсько-терористичні війська здійснили обстріл житлового сектору Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». В результаті обстрілу чотири будинки за чотирма різними адресами зруйновані вщент. Десятки - ушкоджені. Одного місцевого жителя поранено.

На Приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів порушення режиму припинення вогню. Зокрема, по опівдні бойовики вдарили по позиціях ЗСУ біля Чермалика зі 120-мм мінометів. Впродовж дня противник обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Північніше, біля Мар'їнки, вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку близько 06.00 бойовики здійснили обстріл оборонних укріплень сил АТО у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 120 мм, озброєння танку, гранатометів та стрілецької зброї. Також із 120-мм мінометів противник бив неподалік Кам'янки. З мінометів калібру 82 мм - в районі Зайцевого. Поблизу Верхньоторецького та Пісків бандити вели вогонь з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

Разом з тим, на Луганському напрямку бойовики декілька разів з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали позиції українських військових в районі Кримського та Донця. По українських воїнах, які тримають оборону поблизу Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер.