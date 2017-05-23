У Дніпрі правоохоронці затримали торгівця зброєю, привезеною із зони АТО (відео)

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією сьогодні, 23 травня, затримали торгівця зброєю, отриманою з району проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що колишній волонтер, який часто перебував на сході України, налагодив через своїх знайомих канал постачання зброї та боєприпасів для перепродажу зацікавленим особам. Оперативники СБ України задокументували отримання зловмисником зброї з району проведення АТО.

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Під час обшуку в приватному будинку підозрюваного співробітники спецслужби вилучили автомат Калашникова з прибором нічного бачення, глушником та чотирма магазинами, рушницю ТОЗ-66, чотири пістолети, набої різного калібру та холодну зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.