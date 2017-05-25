Прикордонники розповіли про особливість 65-го путінського "гумконвою"

Особливістю 65-го російського «гумконвою» є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті РФ, та характеру вантажу, оскільки, крім заявлених товарів було ввезено літературу.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Зазначається, що вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення «гуманітарного конвою».

«Оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», – йдеться в повідомленні.

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Загалом з 6.30 до 7.20 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. «гумконвою» у складі 42 автомобілів.

У вантажівках нібито перевозили продукти харчування, літературу та медикаменти. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.