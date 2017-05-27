На Донбасі російські офіцери змушують бойовиків цілодобово укріплювати окопи – розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донбасу російські офіцери примушують підлеглих їм бойовиків цілодобово укріплювати окопи, щоб уникнути покарань під час перевірки спецкомісією стану готовності фортифікаційних споруд. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

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"Командири передових підрозділів в авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки", - йдеться у повідомленні.

При цьому в управлінні розвідки зазначають, що внаслідок таких дій збільшилась кількість травмувань та випадків дезертирства з передових позицій бойовиками зі складу 1-ї окремої мотострілецької бригади (Кальміуське), 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк), 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) та 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка).

У ГУР пояснили, що така "експлуатація" підлеглих командирами обумовлена тим, що представниками Центру територіальних військ Південного військового округу збройних сил РФ здійснюється перевірка стану фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) "армійських корпусів".

За результатами перевірки більшості об’єктів складаються доповіді з пропозиціями щодо притягнення до відповідальності російських офіцерів, які не впорались із поставленими завданнями. Незгодним пропонується звертатись зі скаргами до вищого командування особисто, виїхавши за власні кошти до Новочеркаська (РФ).