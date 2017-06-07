З початку доби в зоні АТО один військовий загинув, ще семеро поранені

Семеро бійців зазнали поранень/ фото УНІАН

З початку доби, в результаті бойових дій в зоні АТО, один український військовий загинув, ще семеро дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ штабі АТО прокоментували паніку бойовиків довкола українського "наступу" на Донбасі«Починаючи з 6-ї години ранку російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, здійснюють обстріли сил АТО, включаючи важку артилерію калібру 152 мм, міномети калібрів 120 та 82 мм… В результаті бойових дій семеро українських захисників поранено, один загинув», - йдеться у повідомленні.

У штабі також наголошують, що суттєво зросла кількість обстрілів сил АТО на Луганському напрямку.