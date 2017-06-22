В Україні зареєстровано близько 500 випадків самогубств серед учасників АТО

В Україні на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції. Про це йдеться у статті глави МВС Арсена Авакова, яку він опублікував на сторінці в Facebook.

"За даними військової прокуратури, на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони бойових дій", - вказується в статті глави МВС.

Він зазначає, що загальновизнаний міжнародний стандарт по військових конфліктах – 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а близько третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко бувають самогубства.

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Аваков також пише, що за даними Міжнародного правозахисного центру "Ла страда Україна", в 2015 році кількість звернень членів сімей учасників АТО зі скаргами на домашнє насильство збільшилася у вісім разів.

При цьому з точки зору наявності поствоєнного синдрому, необхідно враховувати сотні тисяч вимушено переміщених осіб і тих, хто залишається на окупованих територіях у зоні бойових дій. Таким чином, у групі ризику знаходиться в кілька разів більше людей.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Україні був завершений призов офіцерів запасу,в район проведення антитерористичної операції поїдуть лише ті військові, які підпишуть контракт.