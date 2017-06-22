В Україні випробували безпілотну бойову платформу "Ласка" (фото, відео)

Мета розробки БРП "Ласка" - створення ефективної мобільної роботизованої платформи з автоматичною туреллю для виконання оперативно-тактичних бойових дій, а також охорони і захисту периметра заданої території, виявлення та запобігання спробам порушників несанкціонованого проникнення на територію, що охороняється, передає Ukrainian Military Pages.

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Полігонні випробування роботизованої платформи з автоматизованою туреллю "Ласка" пройшли на військовому полігоні в Запорізькій області.

Бойова роботизована платформа "Ласка" конструктивно реалізована у вигляді автоматизованої турелі з установкою на ній 7,62-мм ПКМ, і запропонована в двох варіантах виконання: стаціонарному - FP01, і варіанті MP01 - для застосування на бойовому транспортному засобі.

Як повідомляв УНІАН, у березні "Укроборонпром" продемонстрував роботу нового бойового модуля "Штурм-М".