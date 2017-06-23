Сили АТО готові до "хлібного перемир’я" на Донбасі, але діятимуть адекватно у разі штурму окупантів - Міноборони

Збройні Сили України готові до так званого «хлібного перемир’я» на Донбасі, але діятимуть адекватно у разі штурму або наступу з боку російсько-окупаційних військ. Про це в коментарі УНІАН заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Так, звичайно» - заявив він, відповідаючи на запитання, чи готові сили АТО до так званого «хлібного перемир’я».

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«ЗСУ дотримуються Мінських домовленостей і не ведуть вогонь, тільки в окремих випадках, коли є загроза життю та здоров’ю наших військовослужбовців, коли є безпосередні атаки на наші опорні пункти, коли йдуть прицільні постріли, і ми можемо ідентифікувати вогневі точки противника і знати точно, що ці вогневі точки перебувають поза населеним пунктами, які тимчасово контролюють російсько-окупаційні війська», - додав він.

«Безумовно, ми дотримуємося Мінських домовленостей, і цього разу вкотре ЗСУ будуть виконувати режим «тиші», але у разі штурму залишаємо за собою право наступу, загрози адекватно відповідати на всі ворожі збройні провокації», - зауважив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня після зустрічі учасників ТКГ у Мінську прес-секретар Кучми Дарка Оліфер повідомила, що Тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму «тиші» на час збирання врожаю з 24 червня. Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.