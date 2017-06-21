Прес-секретар Кучми розповіла, коли відбудеться наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) заплановане в Мінську на 5 липня. Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 5 липня", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени ТКГ підтримали звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.