Прес-секретар Кучми розповіла, коли відбудеться наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську
19:50, 21 червня 2017Політика
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Наступне засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі планується провести на початку липня.
Засідання заплановано на початок липня / фото УНІАН
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) заплановане в Мінську на 5 липня. Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
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"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 5 липня", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени ТКГ підтримали звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.
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