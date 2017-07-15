У Мар’їнці під обстріл бойовиків вкотре потрапили житлові райони
Ворожі гранати розірвалися неподалік від житлових будинків по вулицях Тельмана, Садовій і Степовий.
У Мар’їнці під обстріл бойовиків вкотре потрапили житлові райони.
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Як повідомляє у Facebook українська сторона Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК), вчора близько 22.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь бойовиків з автоматичних та протитанкових гранатометів знову потрапили житлові квартали.
Ворожі гранати розірвалися поблизу житлових будинків по вулицях Тельмана, Садовій та Степовій.
Серед місцевих мешканців постраждалих немає.
У Мар’їнці працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо остаточних наслідків обстрілу уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО бойовики 35 разів порушували перемир'я, троє українських військових отримали поранення, один загинув.