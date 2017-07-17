Серед бойовиків шириться невдоволення діями командування і ворожнеча на міжнаціональному підґрунті - розвідка

Серед проросійських бойовиків на Донбасі шириться невдоволення діями командування і ворожнеча на міжнаціональному підґрунті.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

"Між військовослужбовцями з’єднань і частин 1 та 2 АК поширюється невдоволення діями командування російських окупаційних військ, що насамперед викликано черговими спробами приховування участі у бойових діях громадян РФ (відсутністю відповідних пільг) та поборами грошового забезпечення", - зазначили у розвідці.

Так, особам, які залучалися до ведення бойових дій проти сил АТО у 2014 році, не видають "посвідчення учасника бойових дій" для приховування факту їх участі у збройному конфлікті на тимчасово окупованих територіях Сходу України.

Також встановлено, що під час перевірки з’єднань та частин 1, 2 АК комісією Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ офіцери 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) здавали власні кошти на "організацію відпочинку" членів комісії.

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Крім того, ГУР МОУ повідомляє, що у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ почастішали випадки ворожнечі на міжетнічному (міжнаціональному) підґрунті.

Так, 16 липня "між військовослужбовцями кавказької національності та росіянами 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1 АК виникла бійка, в результаті якої декілька осіб отримали травми різного ступеня важкості, а одного військовослужбовця доставлено до лікарні з ножовим пораненням".