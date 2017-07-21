Журналіст назвав ймовірну причину трагічного бою під Красногорівкою

Штурмова група піхоти противника потай підібралася до опорного пункту ЗСУ поблизу Красногорівки. Потім провели артпідготовку, міномети накрили, і "не менше чотирьох танків" вдарили по виявлених найманцями позиціях українських військових, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Він розповів, що штурмова група у цей момент зробила ривок і вийшла на опорник. У бою загинули троє бійців АТО, одного забрали у полон, він живий.

"Противник одразу почав відхід. Наші не злякалися - і знищили на місці чотирьох найманців зі штурмової групи. Судячи з усього, не ставилося за мету захопити опорник - це був напад, щоб завдати нам втрат й за можливості взяти полоненого", - йдеться у його повідомленні.

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Також журналіст назвав можливі причини такої ситуації на фронті. За його словами, це сталося, тому що противник звик до безкарності: "Звик, що можна виїжджати на танках постріляти, що можна підбиратися до опорника піхотою, у впевненості, що наша артилерія не прочеше підозрілу зеленку".

Бутусов зазначив, що активні дії у відповідь могли б цьому запобігти, але для цього має бути управління й планування.

"Загрозливі напрямки, там, де проводяться обстріли танками противника, повинні прикриватися нашими танками! А якщо ОБСЄ з цим незгодна, так нехай спостерігачі разом починають нести службу на загрозливих напрямках. Якщо не зробити висновків з атаки на наш опорник під Красногорівкою, ці атаки будуть продовжуватися. Будуть гинути наші люди. Тепер мають бути наші дії у відповідь, таке російським найманцям спускати не можна", - підсумував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня позиції одного з українських механізованих батальйонів під Красногорівкою атакувала ворожа ДРГ з 10-15 бойовиків і щонайменше 4 танки. Під час бою шість бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.