Комітет Папи Римського виділив півмільйона євро на проекти відбудови Донбасу

Комітет Папи Римського виділив півмільйона євро на проекти з відбудови Донбасу і соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, повідомила на прес-конференції в УНІАН керівник відділу соціальних проектів Асоціації "Еммануїл", яка отримала цей грант, Галина Кучер.

«Грант ми отримали не спонтанно, була пооведено піврічну роботу, завершено численні переговори, подано безліч пропозицій на розгляд. Таким чином, нам вдалося отримати кошти в розмірі 499 тис. 495 євро, зібрані Папою Римським Франциском для відбудови Донбасу, щоб допомогти людям, які постраждали від військового конфлікту на сході», - сказала вона.

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Кучер зазначила, що грант є різнобічним, оскільки кошти передбачено і для надання медичної допомоги переселенцям, і для дитячих таборів у зоні АТО, і для відновлення опалення в дитячих садках і школах, а також на заміну газових котлів на твердопаливні (в Мар'їнці й Красногорівці вже 3 роки відсутнє газопостачання).

Прес-секретар благодійного фонду «Ініціатива «Папа для України» Олена Кулигіна, яка також була присутня на прес-конференції, повідомила, що ведеться співпраця з 60 організаціями, які теж пропонують свої ініціативи і завдяки грантовим коштам втілюють у життя нові проекти.

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За її словами, на сьогодні було виділено 150 тис.євро на дитячі табори, в які фонд відправляє дітей із зони АТО на час літніх канікул, така сама сума пішла на закупівлю нових котлів для жителів Мар'їнки і Красногорівки, 72 тис. євро було витрачено на медичну допомогу, 72 тис. євро було направлено на ремонт опікового відділення міської лікарні №3 у м Краматорськ, 8 тис. 100 євро було направлено на ремонт дитячого садка «Золотий ключик» і 1 тис. 500 євро на буріння свердловини в с. Бахмутка.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці березня 2016 року схвалив проект розпорядження, яким передбачається створення міжнародного донорського фонду для відновлення і розвитку східних регіонів України.

За оцінками уряду, вартість відбудови інфраструктури, житлових будинків і підприємств Донбасу, що постраждали від війни, становить близько 15 млрд дол.