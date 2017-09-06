Німеччина підтримує розміщення миротворців по всій зоні АТО

У федеральному уряді Німеччини вважають, що в разі відправлення миротворчої місії ООН на Донбас, "блакитних шоломів" слід буде розмістити на всій території конфлікту, а не лише на лінії зіткнення. Про це, виступаючи перед журналістами в Берліні, заявила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер. Її слова з посиланням на інформагенцію dpa цитує "Німецька хвиля".

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За словами речниці, Берлін вітає в цілому ініціативу російського президента Володимира Путіна щодо відправки місії ООН на Донбас. Утім, деякі деталі пропозиції Москви Берлін розглядає скептично.

За словами Деммер, поки неясно, чи вдасться досягти згоди щодо усіх деталей такої місії на Донбасі. Так само вона не бачить підстав надати в цьому питанні сепаратистам на Донбасі право голосу на переговорах щодо такої місії. "Це було би неприйнятним посиленням значення самопроголошеного керівництва так званих народних республік", - наголосила представниця німецького уряду.

Як повідомляв УНІАН раніше, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявляв, що не виключає можливості представлення Україною альтернативного варіанту проекту резолюції про розміщення миротворців ООН на Донбасі.

За словами посла, українська делегація у Нью-Йорку раніше розповсюджувала "набір своїх ідей і думок щодо такої операції у робочому порядку посеред усіх членів Ради Безпеки ООН".

5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Згодом прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі». Єльченко заявив, що Україна наполягає на виведенні усіх російських військ з Донбасу до розміщення миротворчої місії ООН на усій території окупованого регіону.