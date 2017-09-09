В АП вважають, що підготовка до розміщення миротворців на Донбасі може тривати півроку
На переконання Костянтина Єлісєєва, краще починати цей процес якнайшвидше, але досить швидко цю ініціативу реалізувати не вдасться.
Підготовка до розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на Донбасі від моменту ухвалення відповідного рішення може тривати півроку.
Про це заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв повідомив учора ввечері в ефірі одного з національних телеканалів.
"Звичайно, я розумію чисто по-людські нетерпіння багатьох, аби якомога скоріше розмістити миротворців. Ми також цього бажаємо. Але, крім бажаного, є реальні можливості. А реальність на сьогодні така, що це займе навіть не тижні, а місяці - узгодження мандату і розміщення безпосередніх миротворців", - заявив Єлісєєв.
За його словами, як правило, судячи з досвіду інших країн, з моменту ухвалення рішення до повноцінного розгортання миротворчої місії минає не менш як шість місяців.
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Також Єлісєєв вказав, що до розміщення миротворців необхідно пройти певні етапи, одним з яких буде направлення оціночної місії щодо вивчення ситуації на Донбасі.
Крім того, заступник глави порушив питання щодо сприятливих логістичних умов для розміщення миротворців.
"(Етапи) будуть включати запити до всіх країн-членів ООН на предмет надання миротворців і безпосередньо доставку цих миротворців, доставку обладнання, техніки, і тому це займе певні місяці", - сказав Єлісєєв.
При цьому, на його переконання, краще починати цей процес якнайшвидше, але досить швидко цю ініціативу реалізувати не вдасться.