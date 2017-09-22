На Донбас із Сирії знову перекинули групу спецназу ФСБ Росії - ІС

На окуповану територію Донбасу з Сирії перекинули групу спецназу ФСБ Росії. Про це йдеться в повідомленні координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС) Дмитра Тимчука в соцмережі.

Читайте такожМісія ОБСЄ бачила на окупованому Донбасі найманців з відзнаками РФУ повідомленні говориться, що в Седово Донецької області з початку вересня перебуває група спецназу ФСБ РФ з умовною назвою "Град".

За даними ІС, бойовики, які входять у групу, знаходилися на території Новоазовського району в 2014 році і брали участь в його захопленні і боях з підрозділами полку Національної гвардії України "Азов".

"Згодом спецназ перекинули в Сирію, де до недавнього часу він виконував завдання у складі російського контингенту, після чого був знову переведений на Донбас. Для підтримки групі дали бронегруппу у складі п'яти ББМ (з складу підрозділу "1-го АК ДНР" з Новоазовська)", - написав Тимчук.