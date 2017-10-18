Аферист і продавець "мертвих душ": контррозвідка СБУ розсекретила російського полковника "Демонова"

Росія продовжує активно відряджати на Донбас російських високослужбовців, які беруть участь у бойових діях проти українських військових.

За даними контррозвідки СБУ, цього разу йдеться про полковника збройних сил РФ Титова Романа Борисовича, 16.11.1979 р.н, який також використовував умовне прізвище «Демонов» та мав позивний «Алтаєць» та обіймав посаду командира т.зв. “11 Дунайсько-Єнакіївського полку 1 армійського корпусу народного ополчення "ДНР” (в подальшому був реорганізований у т.зв. 11 ОМСБр 1 АК т.зв. «ДНР».

Військова служба вказаного офіцера розпочалась у 2001 році на посаді командира взводу (дослужився у до командира батальйону) 21 окремої мотострілецької бригади (Тоцьке, Оренбурзька обл.) 2 Армії (Самара) Центрального військового округу (Єкатеринбург) ЗС РФ, підрозділи якої до лютого 2016 р. на ротаційній основі брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях Сходу України у районах н.п. Луганськ та Краснодон.

За часів перебування на Сході України, в період з березня 2015 року до 23 листопада 2016 року Титов командував бойовими діями тактичних груп НЗФ т.зв. «ДНР» проти сил АТО на Донецькому напрямку в районі н.п. Крута Балка, Ясинуватської розв’язки, Авдіївської промки, н.п. Спартак, Донецького аеропорту, Шахти «Октябрська», Донецького казенного заводу хімічних виробів.

Разом з тим, як і попередні терористи, Титов був не тільки окупантом та військовим злочинцем, він ще був і звичайним «крадієм».

Слід зазначити, що на посаді командира 11 ОМСБр Титов організував, на постійній основі, розкрадання грошових коштів, що виділялись на виплату грошового забезпечення бойовиків підпорядкованого йому підрозділу. Такі дії здійснювались шляхом внесення до платіжних відомостей інформації стосовно осіб, які фактично не входили до складу бригади. Як правило, до списків включали загиблих та вигаданих прізвищ бійців.

Контррозвідка зазначає, що крім того, «бандитські» прояви і раніше були притаманні Титову. Так, в липні 2011 року громадянин РФ був засуджений Оренбурзьким гарнізонним військовим судом:

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«Визнати Титова винним у скоєнні злочину, передбаченого пунктами «а», «в» частини 3 статті 286 КК РФ, на підставі якої із застосуванням статті 64 КК РФ, призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права займати командні військові посади в Збройних Силах, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації, пов'язані з керівництвом особовим складом, терміном на два роки. Відповідно до статті 73 КК РФ вважати призначене Титову Р.Б. основне покарання у вигляді позбавлення волі умовним з іспитовим строком в 3 (три) роки, протягом якого він належною поведінкою повинен довести своє виправлення», – йшлося у постанові суду.

У вироку суду наголошується, що Титов 19 лютого 2011 року, приблизно о 00 годині 05 хвилин, на другому поверсі казарми, перебуваючи на посаді командира підрозділу - начальника за військовим званням, тобто посадовою особою, був незадоволений тим, що військовослужбовці підрозділу одягнені в футболки нестатутного зразка, вирішив покарати їх за порушення форми одягу і розрізати їхні футболки небезпечним способом - просто на їхньому тілі наявними у нього ножем.

Пізніше підсудний Титов свою провину в скоєному визнав повністю, підтвердивши вищевикладені обставини.

Згідно з висновком експерта, у потерпілого були тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани в грудній клітці справа (рана на 0,5 см латеральніше правого краю грудини від 3-го міжребер'я до верхнього краю 5-го ребра), що проникає в плевральну порожнину і супроводжується гемопневмотраксом (наявність крові і повітря в плевральній порожнині), з перетином V ребра і внутрішньої грудної артерії, яка могла утворитися від дії гострого предмета, який володіє колючо-ріжучими властивостями. Вищевказані тілесні ушкодження спричинили тяжку шкоду здоров'ю (за ознакою небезпеки для життя).

Крім того, Титов мав сплатити значні грошові кошти потерпілим та відшкодувати їхні витрати на лікування.

Водночас, після повернення 23 листопада 2016 року з тимчасово окупованої території до РФ він був призначений на посаду заступника командира однієї з новостворених дивізій ЗС РФ, розгорнутої біля кордону з Україною (150 Ідріцько-Берлінської мотострілкової дивізії, сформованої на початку грудня 2016 року в Ростовській області), підрозділи якої під прикриттям можуть бути задіяні у збройному конфлікті на Сході України.

Таким чином, як і в попередніх історіях про російських терористів, кремлівським керівництвом високо оцінюються «подвиги» російських військових на території інших суверенних країни шляхом їх підвищення на посадах та званнях.

Додатково хотілось би зупинитися на особистому житті росіянина та його моральному обличчю. Не зважаючи, що Титов має дружину, яку звуть «Ніколь» та ще двох синів, все це не заважало йому підтримувати постійні інтимні стосунки з керівником юридичної служби 1 АК т.зв. «ДНР» громадянкою України Алімовою Анастасією Олександрівною, 16.11.1987 р.н.