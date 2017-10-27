Турчинов зобов'язав військове керівництво посилити заходи зі збереження життя військових на Донбасі

Секретар РНБО Олександр Турчинов доручив військовому керівництву посилити заходи з метою збереження життя військовослужбовців Збройних сил України на Донбасі.

Читайте такожУкраїна відновлює інфраструктуру на Донбасі, незважаючи на російську агресію - Турчинов Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов побував у зоні проведення АТО, де провів з військовим керівництвом нараду щодо готовності військовослужбовців до виконання бойових завдань в умовах осінньо-зимового періоду.

Секретар РНБО заслухав доповідь військових керівників щодо забезпеченості воїнів зимовим одягом, облаштування та утеплення місць для розміщення та обігріву, лазне-прального обслуговування, медичного забезпечення особового складу і готовності техніки до експлуатації в умовах низьких температур.

Окрім того, обговорювалося питання забезпечення передових позицій зброєю та військовою технікою.

"Враховуючи значні втрати за добу, які відбулись два дні тому (4 загиблих, 4 поранених), секретар РНБО поставив завдання щодо посилення заходів для збереження життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійних військових провокацій ворога", - йдеться у повідомленні.

Після наради Турчинов виїхав на передові рубежі української оборони в район Світлодарської дуги. Він побував на опорних пунктах, що були свого часу відбиті у ворога.

За словами Турчинова, незважаючи на Мінські домовленості, російсько-терористичні угруповання не припиняють військових провокацій та обстрілів наших позицій. «Але завдяки мужності та професійності наших військових всі воєнні авантюри окупаційних російських військ приречені», - наголосив він.