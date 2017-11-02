Російський журналіст: велика війна в Україні - один з найбільш ймовірних варіантів розвитку подій

Російський військовий журналіст Аркадій Бабченко в авторській програмі Олесі Бацман на каналі "112 Україна" розповів, чи готовий президент РФ Володимир Путін почати велику війну проти України.

Він вважає, що відкритий напад Путіна на Україну ще можливий. "Я думаю, це один з найбільш ймовірних сценаріїв", - передає слова Бабченка "Гордон".

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"Думаю, що досить велика війна в Україні – один з найбільш ймовірних варіантів розвитку подій", - додав журналіст.

Він нагадав, що російська армія, як пишуть у рейтингах, третя або четверта в світі. І це дійсно так, за його словами, гроші в армію влиті чималі.

Раніше Бабчекно заявляв, що керівництво Росії "починає втрачати береги" у своїх війнах.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.