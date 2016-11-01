Росія починає "втрачати береги" у своїх війнах - журналіст РФ

Про це заявив російський публіцист Аркадій Бабченко, передає Крим.Реалії.

"Володимир Путін – це, безумовно, відображення імперсько-шовіністичної більшості росіян, тому що анексію Криму справді підтримала більшість. Росія – наразі – країна агресивна, і ця політика підтримується більшістю, і Путін тут – відображення сподівань народу. Але при всьому цьому в Росії війни ніхто не хоче, тому що у беззахисної України віджати Крим – це одне, але масштабного конфлікту з авіаносцями і ядерними боєголовками тут не хочуть, і всі цього бояться", – сказав Бабченко.

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Журналіст упевнений, що керівництво Росії "починає втрачати береги" у своїх війнах.

"Влада, яка представляє Росію, починає втрачати береги, і тут є дуже точний термін – прогноз, що сам збувається. Вони почали розганяти ситуацію так, що зараз впритул підійшли до тієї межі, коли її не зможуть контролювати", – сказав Бабченко.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.