Бойовики "ДНР" незадоволені вербуванням в Сирію і появою російських пропагандистів - ІС

В окремих підрозділах «1-го АК ДНР» співробітники «МДБ ДНР» («військова контррозвідка») фіксують «невдоволення, висловлене в приватних бесідах» серед бойовиків з приводу їх вербування «на Сирію».

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Зокрема, роздратування висловлюють в основному бойовики з числа місцевого населення, яких вербують нарівні з російськими найманцями. На думку незадоволених, неприпустимо «відрядити» в Сирію особовий склад з і без того неукомплектованих підрозділів у той час, коли «в будь-який момент можна чекати на масштабний наступ ЗСУ».

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Ще один предмет невдоволення місцевих бойовиків (зокрема, у підрозділах «1-го АК» в тактичному тилу), фіксується «МГБ ДНР», – поява на ряді ділянок знімальних груп і журналістів російських/проросійських ЗМІ, перед якими поставлено завдання фіксувати «варварські обстріли» мирного населення з боку ЗСУ.

«Місцеві бойовики розуміють, що така активність пропагандистських ЗМІ може означати появу наказів командування окупантів на обстріли населених пунктів (у т. ч. з важких озброєнь) на території, контрольованій самими окупантами, що підтримують далеко не всі бойовики з числа місцевих жителів», – зазначили в ІС.