"Ми всіх убили, а десантників спалили": комбат з АТО розповів про бої з окупантами на Донбасі

У 2016 році батальйон "Донбас-Україна" на позиціях біля Мар'їнки знищив не один батальйон терористів "ДНР" і російських військ. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив командир 46-го батальйону Збройних сил "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко (позивний "Філін").

"У 2016-му ми в Мар'їнці були практично п'ять місяців – і проти нас вони кидали різні найпотужніші свої підрозділи. В тому числі, і їх елітний батальйон "Легіон", який підпорядковується безпосередньо [Олександру] Захарченко, ватажку ДНР. Проти нас кидали і мусульманський спецназ, чеченці були і дагестанці. Кидали туди 331-й парашутно-десантний полк Російської Федерації – той самий, що розстрілював нас в "зеленому коридорі", коли ми виходили з Іловайська... Ми їх усіх вбили. А десантників ще й спалили. Вони дуже голосно, коли там усе горіло, кричали: "Десант не здається". Як ніби ми збиралися їх у полон брати", - заявив він.

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Раніше учасник бою з позивним "Кидур" - військовослужбовець 3-ї роти 1-го батальйону 54-ї механізованої бригади - розповів про події в грудні 2016 року на Светлодарской дузі.