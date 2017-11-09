Грузинські парламентарі на власні очі побачили наслідки російської агресії на Донбасі (фото)

Делегація групи з міжпарламентської співпраці з Україною парламенту Грузії відвідали зону проведення антитерористичної операції.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, разом з українськими депутатами грузинські парламентарії оглянули зруйновані внаслідок обстрілів російськими найманцями житлові квартали населеного пункту Широкине, відвідали місце під Волновахою, де у 2015 році терористи обстріляли з російських «Градів» пасажирів автобуса.

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Також депутати відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» і вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців Збройних сил України біля пам’ятника Героям України у селі Благодатне.

Як заявив голова групи з міжпарламентської співпраці парламенту Грузії Георгій Мосідзе, вони приїхали, що «вкотре продемонструвати підтримку українського народу у війні, спричиненій російською агресією».

За словами посла Грузії в Україні Гели Думбадзе, грузинський та український сценарії російської агресії є дуже подібними, тому їх потрібно досконало вивчати, аналізувати, щоб у майбутньому запобігти повторенню.