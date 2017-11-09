Доба в АТО: 19 ворожих обстрілів, найгарячіше було на Луганському напрямку

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО не зазнала суттєвих змін. Противник не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, застосовуючи міномети та увесь спектр піхотного озброєння. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.

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"Так, на Приморському напрямку у другій половині дня російсько-окупаційні угруповання упродовж 30 хвилин били з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри та озброєння БМП по оборонцях Павлополя", - йдеться у повідомленні.