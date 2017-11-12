В зоні АТО поруч із позиціями бойовиків підірвався на розтяжці житель Донецька

У Мар'їнському районі підірвався на розтяжці житель Донецька.

Про це повідомляє сайт Маріуполя з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Повідомлення до Мар‘їнського відділення поліції надійшло вчора вранці від місцевих жителів.

«Близько 3 ночі спочатку почули вибух, а на ранок побачили тіло невідомого», - йдеться в повідомленні.

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Було встановлено, що вибух прогримів у безпосередній близькості від позицій бойовиків. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.

Повідомляється, що правоохоронці зв'язалися з евакуаційної службою і витягли труп. Місцеві сищики, тим часом, встановили особу загиблого. Ним виявився житель Донецька 1959 року народження.

Зараз поліцейські з'ясовують, за яких обставин людина потрапила на зазначену територію.

Вирішується питання про проведення досудового розслідування.