Бойовики більше десятка разів обстріляли позиції сил АТО, один військовий поранений

З початку доби російсько-окупаційні бандформування 11 разів обстрілювали українські позиції. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Читайте такожДоба в АТО: 19 ворожих обстрілів, найгарячіше було на Луганському напрямкуТак, на підступах до Донецька бойовики тричі били з 82-міліметрових мінометів і піхотного озброєння по оборонцях Зайцевого. Внаслідок одного з цих обстрілів був поранений український військовий. Крім того, ворог застосовував міномети калібрів 120 та 82 міліметри неподалік Пісків.

Також на Маріупольському напрямку загарбники вели вогонь із мінометів, озброєння БМП та зенітної установки біля Широкиного і Водяного.

Крім того, на Луганському напрямку факти застосування противником стрілецької зброї зафіксовані неподалік Новоолександрівки та Луганського.

Згідно з інформацією штабу, на більшу половину обстрілів сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння.