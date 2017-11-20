Хуг на зустрічі з Плотницьким порушив питання присутності СММ на неконтрольованій ділянці кордону з РФ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на зустрічі з ватажком контрольованих Росією бойовиків Ігорем Плотницьким наголосив на необхідності розширення присутності місії на неконтрольованій ділянці кордону з РФ.

Як повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ у Facebook, зустріч відбулась у тимчасово окупованому Луганську.

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"Сьогодні у Луганську відбулася зустріч Першого заступника Голови СММ #ОБСЄ Александра Хуга з паном Плотницьким. Вони обговорили кілька питань стосовно перешкоджання виконання Місією свого мандата, а також спостереження СММ щодо дотримання сторонами Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Хуг підкреслив, що СММ вітає цей і будь-який інший діалог з усіма, хто бажає взяти в ньому участь.

"Що стосується безпеки СММ, Александр Хуг нагадав, що у жодному разі не можна залякувати або наражати на небезпеку неозброєних цивільних спостерігачів Місії", - йдеться у повідомленні.

"Говорячи про моніторинг гуманітарної ситуації, Хуг відзначив поганий стан дерев’яних конструкцій над зруйнованою частиною моста у Станиці Луганській, що погіршується з кожним днем", - повідомили у СММ.

"Александр Хуг підкреслив, що для об’єктивного й неупередженого моніторингу ситуації необхідно забезпечити, щоб Місія могла вільно пересуватися та розширити свою присутність, зокрема на лінії зіткнення і на неконтрольованій ділянці кордону з Російською Федерацією", - наголошується у повідомленні.