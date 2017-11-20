Хуг на сьогоднішній зустрічі з Плотницьким у Луганську говоритиме про порушення "Мінська"

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг має намір порушити питання виконання Мінських угод на сьогоднішній зустрічі з ватажком контрольованих Росією бойовиків Ігорем Плотницьким в окупованому Луганську.

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Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що місія відповідно до свого мандату постійно підтримує контакти з широким колом осіб з метою започаткування діалогу та сприяння нормалізації ситуації.

Зокрема, стверджується, що Хуг в рамках постійних візитів до Донецької та Луганської областей завжди готовий зустрічатися з тими, хто виявляє інтерес з метою зменшення напруженості та сприяння миру і безпеки в цих регіонах.

Як заявляє місія, сьогодні у Луганську Хуг зустрінеться з Плотницьким для розгляду питань, пов’язаних із виконанням Мінських угод та з перешкоджанням роботі СMM.

Також перший заступник глави СММ порушить питання захисту і безпеки місії, в тому числі щодо необхідності притягнення до відповідальності тих осіб, які ставили під загрозу діяльність спостерігачів СММ та наражали на небезпеку майно місії.

"СММ залишається переконаною, що продовження діалогу з усіма сприятиме зменшенню напруження та зміцнюватиме мир, безпеку і стабільність. Врешті-решт, лише діалог може урегулювати цей конфлікт", - наголосив Хуг.