Місія ОБСЄ обмежила патрулювання вулиць в Луганську

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявляють, що останні два дні в окупованому Луганську здійснювали обмежене патрулювання через блокування озброєними особами ряду вулиць. Про це йдеться у оперативному звіті СММ на сайті ОБСЄ.

Читайте такожВатажок "ЛНР" Плотницький втік з окупованого Луганська - ЗМІ"21 і 22 листопада в Луганську, за спостереженнями місії, район у радіусі приблизно 600 метрів від будинку № 38 на вулиці Луначарського був огороджений. Протягом цих двох днів в огородженому районі спостерігачі бачили близько 100 невстановлених озброєних осіб, більшість з яких були в масках (або ховали обличчя) і з білими пов’язками на руках. У цьому ж районі команда СММ бачила 4 бронетранспортери, які стояли в чотирьох різних місцях: на вулиці Котельникова (типу БТР), на вулиці Лермонтова (типу БТР), на вулиці Котельникова (БТР-80) і на вулиці Польського (БТР-70)", - йдеться у звіті.

"Вранці 22 листопада за 20 метрів на південь від перехрестя вулиць Радянської та Лермонтова спостерігачі бачили щонайменше 4 вантажівки військового типу (без номерних знаків), 1 бронетранспортер (типу БТР) і групу з 5 невстановлених озброєних осіб у формі військового типу з білими пов’язками на руках. Вони не дозволили патрулю місії проїхати в південному напрямку по вулиці Лермонтова", - повідомляють спостерігачі.

Разом з тим, сказано, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

"Місія вжила додаткових заходів безпеки та забезпечення операційної діяльності - 21 листопада патрулі СММ були завчасно відкликані на базу, а 21 і 22 листопада здійснювалося обмежене патрулювання", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, раніше в місії повідомляли, що 21 листопада в Луганську бачили близько 150 озброєних осіб та 30 транспортних засобів.