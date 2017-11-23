Війська РФ заходять на Донбас для приборкання мафіозної війни у Луганську - екс-чиновник Пентагону

Регулярні російські війська входять на Донбас для проведення зачистки мафіозної війни між ставлениками Кремля. Таку думку висловив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а зараз директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті, передає Голос Америки.

Читайте такожНардеп пояснила, чому у Путіна мовчать щодо Луганська"Російські регулярні війська заходять в Україну, щоб зачистити мафіозну війну між ставлениками Москви. Таке стається, коли криміналітету дозволяють правити. Не дуже відрізняється від того, що ми бачили у певних регіонах Північного Кавказу", - написав у "Твіттері" Карпентер.

Russian regular forces entering #Ukraine to clean up the mafia war among Moscow’s proxies. That’s what happens when you allow criminals to govern. Not a whole lot different from what we’ve seen in parts of the North Caucasus. https://t.co/yFdeUjwvpf — Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 22, 2017

Раніше експерт заявляв, що у Луганську відбувається війна між різними мафіозними угрупуваннями. "Бандити ділять контроль за прибутками від контрабанди та рекету", - відзначав Карпентер.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про перебування значної кількості озброєних людей у центрі Луганська та прибуття до міста військової колони із Донецька. Лунали заяви про про втечу ватажка "ЛНР" Плотницького до Російської Федерації. Втім вчора в мережі було викладено відео-запис наради під головуванням Плотницького.