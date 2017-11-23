Війська РФ заходять на Донбас для приборкання мафіозної війни у Луганську - екс-чиновник Пентагону
Теперішню ситуацію в Луганську американський екс-посадовець порівняв з деякими регіонами Північного Кавказу, додавши, що таке стається, коли криміналітету дозволяють правити.
Регулярні російські війська входять на Донбас для проведення зачистки мафіозної війни між ставлениками Кремля. Таку думку висловив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а зараз директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті, передає Голос Америки.
Читайте такожНардеп пояснила, чому у Путіна мовчать щодо Луганська"Російські регулярні війська заходять в Україну, щоб зачистити мафіозну війну між ставлениками Москви. Таке стається, коли криміналітету дозволяють правити. Не дуже відрізняється від того, що ми бачили у певних регіонах Північного Кавказу", - написав у "Твіттері" Карпентер.
Russian regular forces entering #Ukraine to clean up the mafia war among Moscow’s proxies. That’s what happens when you allow criminals to govern. Not a whole lot different from what we’ve seen in parts of the North Caucasus. https://t.co/yFdeUjwvpf— Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 22, 2017
Раніше експерт заявляв, що у Луганську відбувається війна між різними мафіозними угрупуваннями. "Бандити ділять контроль за прибутками від контрабанди та рекету", - відзначав Карпентер.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про перебування значної кількості озброєних людей у центрі Луганська та прибуття до міста військової колони із Донецька. Лунали заяви про про втечу ватажка "ЛНР" Плотницького до Російської Федерації. Втім вчора в мережі було викладено відео-запис наради під головуванням Плотницького.