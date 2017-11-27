Обійми і рукостискання спостерігача ОБСЄ з бойовиком обговорять у Мінську (відео)

Українська сторона на зустрічі в Мінську зверне увагу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на випадок, коли спостерігач місії ОБСЄ вітався з бойовиком ОРЛО.

Про це повідомила у Facebook член гуманітарної підгрупи ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"ОБСЄ виправдовується за свого спостерігача, який, як з рідними, вітався з бойовиками, мовляв, це просто необачність. Звичайно, це ніяка не необачність, а позиція цього спостерігача. На жаль, не дивує, бо іноді й координатори ОБСЄ в мінських групах займають дивні позиції. Наприклад, координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш відмовився відвідати в Старобільському СІЗО росіянина Агєєва, заявивши, "що це б було політичне, а не гуманітарне відвідування"... Хоч мені це більше схоже на відверте небажання бачити очевидні речі - РФ є стороною конфлікту і її військові воюють в Україні, а силові структури повністю контролюють ОРДЛО. Ми дякуємо місії СММ ОБСЄ за їх важливу, непросту, небезпечну роботу, але, звичайно, ніколи не закриватимемо очі на факти порушень етики і принципів незалежного спостереження. Українська сторона на ТКГ в Мінську, звичайно, вчергове зверне увагу на "необачного" спостерігача. Україна неодноразово звертала увагу на склад місії, наполягаючи на зменшенні там росіян. І ми твердо стоятимемо на позиції, що росіян взагалі не може бути в миротворчій місії ООН", - зазначила вона.

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримали зловмисника з підробленим посвідченням ОБСЄ

Раніше журналіст Джуліан Рьопке оприлюднив у Twitter відео, на якому спостерігач ОБСЄ вітається з бойовиком ОРЛО.

Згодом у ОБСЄ заявили про "неправильне тлумачення відеоматеріалів, де зображений спостерігач СMM, який 25 листопада сприяв передачі останків військовослужбовців Збройних сил України поблизу Щастя".

"Чоловік, з яким вітається спостерігач СMM, є членом організації, що займається ексгумацією, передачею тіл і обміном полоненими/затриманими. Спостерігач місії співпрацює з цією людиною і організацією з 2015 року з тим, щоб затримані учасники бойових дій могли повернутися додому або щоб скорботна родина могла хоча б частково примиритися з втратою рідної людини. З відеоматеріалів видно, як спостерігач допустив помилку (з цього приводу ведеться внутрішня робота з метою недопущення її повторення). Шкода, що вся увага була прикута до цього механічного жесту. Це мимовільний жест, властивий багатьом, хто раніше служив у збройних силах; він ні в якому разі не свідчить про схвалення або навіть прихильність до будь-якої позиції або точки зору. І, звичайно ж, він не повинен відволікати увагу від тієї важливої роботи, яку виконують спостерігач і його колеги", - зазначили в СММ ОБСЄ.