В ОБСЄ пояснили обійми й рукостискання спостерігача з бойовиком (відео)

СММ ОБСЄ відреагувала на вчинок спостерігача, який 25 листопада сприяв передачі тіл українських військових поблизу Щастя й потиснув руку терористу.

"Чоловік, з яким вітається спостерігач СMM, є членом організації, що займається ексгумацією, передачею тіл та обміном полоненими/затриманими", - пояснює ОБСЄ на своїй сторінці у Facebook.

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Водночас, у місії визнали, що спостерігач припустився "необачності", через що з ним ведеться "внутрішня робота".

"Шкода, що вся увага була прикута до цього механічного жесту. Це був мимовільний жест, притаманний для багатьох людей, які раніше служили в збройних силах; він у жодному разі не свідчить про схвалення або навіть прихильність до будь-якої позиції чи точки зору", - додали в СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, під час процедури передачі тіл українських військових представник ОБСЄ обійнявся з бойовиком "ЛНР" й обмінявся з ним рукостисканнями, сказавши: "А, дорогий, привіт!".