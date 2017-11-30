У Донецькій області затримали колишнього бойовика, який збирався вступити на службу до ЗСУ

У Донецькій області затримали колишнього бойовика, який збирався вступити на службу до лав Збройних сил України. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

"27-річний житель с. Парасковіївка Бахмутського району вступив до лав терористів у 2014 році. Спочатку він чергував на блокпосту, а через два тижні йому було довірено здійснювати пропускний режим у захопленій терористами філії банківської установи", – йдеться в повідомленні.

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У відомстві додали, що через два місяці бойовик розчарувався в "русском мире", побачивши, що ватажкам потрібні тільки гроші, які вони отримували незаконним шляхом, і покинув лави бандформування.

"Чоловік вважав, що його минуле залишилося непоміченим, і вирішив вступити до лав ЗСУ. Проте поліцейські викрили і затримали зловмисника", – додали поліцейські.

Повідомляється, що за цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Як повідомляв УНІАН, у червні у Донецькій області затримали чоловіка, який воював і в лавах ЗСУ, і в лавах "ДНР".