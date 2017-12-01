У "ДНР" намагаються затьмарити успіхи української армії чутками про її невигідні позиції – ІС
Нещодавно бійці ВСУ зайняли в районі Светлодарской дуги два селища – Травневе і Гладосове.
Командування бойовиків «ДНР» шляхом проведення дезінформаційних заходів серед членів НЗФ і цивільного населення активно намагається нівелювати успіх ЗСУ в районі Гладосового і Травневого.
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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, в інформаційної кампанії активно просувається теза щодо «заняття ЗСУ невигідних позицій», які нібито «прострілюються наскрізь». В рамках даної кампанії подібна інформація інтенсивно розганяється в соцмережах і підконтрольних ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Штаб АТО повідомив про взяття українськими військовими під повний контроль двох селищ у районі Светлодарской дуги – Травневого і Гладосового.
За інформацією журналістів, дістатися до селищ поки що можна тільки полем або по бездоріжжю. Місцеві жителі боями поблизу налякані, але прихід армійців сприймають позитивно, адже сподіваються, що разом з українською владою до них повернуться і елементарні блага цивілізації – вода, газ та світло.