Військові лікарі розповіли про стан поранених в пекельну ніч в АТО

Бойовики влаштували потужні обстріл вздовж лінії фронту АТО минулої ночі. Внаслідок їхньої активності загинули четверо захисників України, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожНа Донбасі загинуло четверо українських вояків, ще одного поранено – штаб АТОДвоє військових поклали життя на Світлодарській дузі, ще один під Водяним, а четверта непоправна втрата сталася в районі Авдіївки. "Ми не почули навіть пострілу, били з близької відстані. Відразу був приліт. Повернувся до напарника – напарник не відповідав. Спочатку думав, що його, можливо, контузило. Потім, коли почув його хрипкий подих, зрозумів, що щось не те", - згадує боєць Тарас Лепетенко.

Є також двоє поранених, лікарі обіцяють їх врятувати. "Мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, акубаротравма", - розповів начальник 65-го військового мобільного госпіталю Павло Пилипенко.

Як повідомлялося, ситуація в районі проведення АТО ускладнилася, бойовики цілеспрямовано і прицільно продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України і все частіше застосовують міномети різних калібрів, заборонених Мінськими домовленостями. Ворог не зменшуєінтенсивність обстрілів і у вечірній час, застосовуючи безпілотники, передає прес-центр штабу АТО.