Журналісти показали підпільне життя "ДНР" (відео)

Після настання комендантської години молодь у барах тимчасово непідконтрольного Києву Донецька співає українські пісні та мріє виїхати за кордон.

Кореспондент російського "Дождя" Ліля Яппарова провела тиждень у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Вона показала, який вигляд має підпільне життя окупованого Донбасу.

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Так, у барі в центрі Донецька, за 10 кілометрів від позицій ЗСУ, співають пісні українською мовою. А один з артистів заявив, що вважає Україну своєю батьківщиною, все інше його не цікавить.

"Люди у військовій формі, які можуть обуритися на п'яну голову дуже конкретно. Я бачив, як вони під градусом підспівували "Океан Ельзи", це найбільш смішне", - розповів один з виконавців бару.

"Намагаємося рватися за кордон, грубо кажучи. Перспектив немає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти показали передноворічний окупований Донецьк, в якому на вивісках натякають на любов до Росії, а ілюмінація міста дуже похмура.